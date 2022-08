Hopelijk geef ik cursisten niet het gevoel dat ze een stelletje sukkels zijn

‘Ik bel je maar even, want ik vond het zo onaardig om je te mailen, dat ik je column nogal vind kabbelen.’

Al jaren stuur ik mijn columns naar een tekstschrijver met de vraag ze te redigeren. Soms omdat ik twijfel of u als lezer zich wel zult herkennen in de moraal van het verhaal. Soms omdat ik wil weten of mijn punt duidelijk genoeg is. En soms ben ik gewoon tevreden, maar wil ik weten met welke kleine aanpassingen de column nog beter kan.

Ze belde me net. ‘De aanloop is te lang, er gebeurt weinig, het is niet spannend. Eigenlijk zie ik niet zo in waarom de ND-lezer dit zou moeten lezen.’

In eerste instantie reageer ik laconiek, omdat de feedback over mijn tekst gaat en niet zozeer over mij. We praten door over andere opties en diez..