Megakerk Hillsong verliest in coronajaar kerkgangers en giften tijdens reeks van schandalen

Sydney

Hillsong Church Australia, de moederkerk van de internationale gemeente, kreeg in 2021 zo’n 11 miljoen Australische dollar minder binnen dan het jaar daarvoor. Dat is voornamelijk het gevolg van een daling van het aantal giften. De totale omzet in 2021 was ruim 76 miljoen Australische dollar, een daling van 12,3 procent ten opzichte van de bijna 88 miljoen Australische dollar die de kerk in 2020 ontving.

Dat blijkt uit de recent gepubliceerde jaarcijfers, die door de accountants van Ernst & Young zijn gecontroleerd.

Volgens algemeen directeur George Aghajanian ‘duurt het jaren voordat de kerk de financiële klap te boven zal zijn’. ‘Onze kerk is niet immuun geweest voor de enorme en wisselende effecten van de pandemie’, ..

