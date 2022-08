De grootste christelijke camping van Nederland bestaat vijftig jaar: ‘Een oase van vriendschap en rust’

Het christelijke vakantiepark De Betteld bestaat een halve eeuw. Wat begon als een kleine boerencamping in 1972 groeide uit tot drie landelijke vakantieparken met conferentiecentra, en een conferentieoord in België. ‘Het zijn oases van rust, schaduw en geestelijk voedsel.’

Campinggast Linda van der Laan (links) werd als zestienjarige ten onrechte door campingeigenaar Gerhard Hobelman (rechts) van de camping verwijderd en kreeg later hiervoor van hem een handgeschreven excuusbrief.

Zelhem

‘Weet je nog wie ik ben?’, vraagt campinggast Linda van der Laan aan campingeigenaar Gerhard Hobelman van De Betteld. Hij herkent haar. ‘Toen ik als tiener hier kwam, heb jij mij ooit een belofte gedaan’, vertelt ze. ‘Als ik hulp nodig heb, moest ik het tegen je zeggen. Het is 25 jaar geleden, maar nu kan ik je hulp gebruiken.’ Hobelman luistert aandachtig en lost de belofte meteen in: vier zonen mogen voor de prijs van een naar de jongerendiensten.

De christelijke camping De Betteld in Zelhem viert het vijftigjarig jubileum. Ooit begon de boerencamping in 1972 in de groene Achterhoek met een kampeerstrook en veertig gezinnen. Nu zijn er jaarlijks meer dan honderdvijftigduizend overnachtingen op drie verschillende ce..

