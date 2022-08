Hillsong Church beschuldigd van financiële wanpraktijken

Hillsong Church zou ‘grote geldbedragen’ hebben gegeven aan oprichter Brian Houston, zijn familie en andere kerkleiders. Althans, dat is de beschuldiging die de geschorste werknemer Natalie Moses heeft gedaan, meldt Christian Post.

Sydney

Sinds maart onderzoekt de Australian Charities and Non-for-Profits Commission (ACNC) of het financiële beleid van de kerk voldoet aan de Australische wetgeving voor liefdadigheidsinstellingen. Natalie Moses, die tot voor kort werkte op de financiële afdeling van de wereldwijde pinksterkerk, voerde interne controles uit om te kijken of Hillsong inderdaad voldoet aan die regelgeving.

Tijdens die controles ontdekte ze dat de kerk er dubieuze financiële praktijken op na houdt. Volgens haar zijn er flinke geldbedragen, die als donatie voor de kerk binnenkwamen, geschonken aan de inmiddels opgestapte Brian Houston, zijn familie en andere kerkleiders. Ook zou er geld zijn verduisterd en werden er luxeproducten gekocht van k..

