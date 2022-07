DJ Roberto Rosso over zalig zijn de zachtmoedigen: ‘Het maakt mij ongemakkelijk’

Vandaag: Robin Simon (26) uit Harderwijk. Hij draait christelijke dancemuziek onder zijn artiestennaam dj Roberto Rosso. Hij vertelt over de derde zaligspreking: Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.

‘Op de pinksterconferentie Opwekking heb ik de beste gesprekken met jongens die de kantjes ervan aflopen. Tijdens het evenement afgelopen juni stond een jongen bijvoorbeeld te roken op het tienerterrein. Dat mag absoluut niet. ‘Hey Rosso’, zei hij enthousiast toen ik naar hem toe kwam. ‘Wil je je sigaretje effe buiten het terrein oproken?’, vroeg ik hem. Dat was geen enkel probleem. Al zijn vrienden liepen mee naar buiten. Daar hadden we een eerlijk gesprek over het leven, Jezus en muziek. Dat zijn bijzondere momenten.

..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .