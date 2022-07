Leider Bethel Church overleden: ‘Beni Johnson was de moeder van dit huis’

Tot op de laatste dag van haar leven werd wereldwijd opgeroepen voor haar te bidden. Beni leed al enige tijd aan kanker. Voor de ziekte haar trof zette Beni zich specifiek in voor de gezondheid van christenen. Ze sprak veel over de ‘heelheid in lichaam, ziel en geest’, en was een fanatiek gewichtheffer. Ze had een blog ‘Oma’s met spieren’, die mensen moest aanzetten gezond te gaan leven.

Tot op de laatste dag van haar leven werd wereldwijd opgeroepen voor haar te bidden. Beni leed al enige tijd aan kanker. Voor de ziekte haar trof zette Beni zich specifiek in voor de gezondheid van christenen. Ze sprak veel over de ‘heelheid in lichaam, ziel en geest’, en was een fanatiek gewichtheffer. Ze had een blog ‘Oma’s met spieren’, die mensen moest aanzetten gezond te gaan leven.

‘Beni Johnson is al meer dan 25 jaar de moeder van dit huis’, schrijft Bethel Church op haar website. ‘Ze had een hartstochtelijk streven naar gebed voor onze beweging, en heeft ons geleerd om met vreugde en vertrouwen voorbede te doen. Ze heeft zowel voor als achter de schermen leiding gegeven. Ze heeft zichzelf consequent in de geest be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .