‘God is echt en Hij kent ieder mens’

Awakening Europe hoopt dit weekeinde in Rotterdam tienduizenden mensen te bereiken met het goede nieuws uit de Bijbel. ‘Niet op een vreemde manier hoor, mensen houden niet van vreemd. Ze houden ervan als je ze in de ogen kijkt en tegen ze zegt dat ze geliefd zijn.’

Rotterdam

De van origine Australische spreker Ben Fitzgerald (39) dealde drugs toen hij in 2002 naar eigen zeggen ‘een ontmoeting had met Jezus’ in zijn huis in de buurt van Melbourne. Het veranderde zijn leven. Nu is hij een van de voorgangers in de vrije evangelische gemeente G5 in het Duitse Eimeldingen, én leider van Awakening Europe, een organisatie die ‘christenen mobiliseert om Gods liefde te verspreiden’.

Awakening houdt evangelisatiebijeenkomsten in Europa en stadionevenementen, zoals het vierdaagse evenement The Call Back (de terugkeer, red) in Ahoy Rotterdam, dat vandaag begint met mogelijk ruim achtduizend bezoekers per dag. Tijdens The Call Back zijn zo’n zestig landen vertegenwoordigd en komen mensen uit versc..

