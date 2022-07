Welvaartsprediker die privéjet kocht: ‘Ik misleidde kerkgangers over tienden’

Welvaartsprediker Creflo Dollar is tot de conclusie gekomen dat het helemaal niet bijbels is om tien procent van je inkomsten aan de kerk te geven.

Atlanta

In de toespraak van een uur en twintig minuten komt hij ‘in nederigheid’ terug op zijn onderwijs over het geven van tienden aan de kerk. ‘Het jarenlange onderwijs dat ik deelde over tienden is niet correct’, geeft hij nu toe.

Dollar is voorganger van World Changers Church International in de Amerikaanse stad Atlanta. De kerk zonder denominatie telt zo’n dertigduizend leden. Jaren geleden kwam de prediker in opspraak toen hij kerkleden vroeg hem te helpen een privéjet van 65 miljoen dollar aan te schaffen.

Hij is nu tot de conclusie gekomen dat het helemaal niet bijbels is om tien procent van je inkomsten aan de kerk te geven. Naar eigen zeggen omdat hij ‘geconfronteerd is met het evangelie van genade’. Hij verwijst in de p..

