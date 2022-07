Nigeriaanse voorganger houdt kerkgangers vast om ‘wederkomst’ Jezus. ‘Verrassend is dit niet’

Zeker 77 mensen zijn afgelopen weekeinde gered uit de kelder van een pinksterkerk in de Nigeriaanse stad Ondo. De voorganger hield ze daar vast, omdat hij de terugkeer van Jezus op aarde verwacht. Volgens de Nigeriaanse onderzoeker Akinyinka Akinyoade van Afrika-Studiecentrum in Leiden zijn situaties als deze ‘niet verrassend’, al komen ze zelden voor.

Ondo-Leiden

Maanden moesten kerkleden, inclusief kinderen, in de kelder van de pinksterkerk Whole Bible Believers Church in de Nigeraanse plaats Ondo verblijven, om te wachten totdat Jezus zou terugkomen. Sommige kinderen hebben school in januari verlaten om de aangekondigde gebeurtenis te kunnen meemaken. Een politiewoordvoerder zei tegen de Britse nieuwszender BBC dat de assistent-voorganger eerst ervan uitging dat de wederkomst in april zou zijn, later zou dat september dit jaar zijn.

‘God gaf alleen aan mij de opdracht dat deze mensen in onze kerk konden blijven om te wachten op de wederkomst van Jezus. Daar wachtten ze totdat politieagenten de kerk binnenvielen’, zei voorganger David Aniwowoshe van de in de volks..

