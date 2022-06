GOD Radio: nieuw landelijk radiostation voor christenen en zoekenden

GOD Radio is een nieuw christelijk radiostation in Nederland. Initiatiefnemers Bas en Innocentia Emons vinden dat het tijd is voor een hoopvol radiogeluid. ‘We willen een oase zijn in de levens van luisteraars en een geluid van hoop zijn voor Nederland.’

Amstelveen

De radiostudio van GOD Radio (op z’n Engels) in Amstelveen is nog in aanbouw, maar sinds half juni is de zender wel al in de lucht. Er wordt non-stop gospel en christelijke muziek gedraaid, afgewisseld met nieuwsbulletins op het hele uur. GOD Radio is een initiatief van de WILD Foundation, waar Bas Emons voorzitter van is. Hij is ook de oprichter van Radio Decibel en algemeen directeur van een andere Randstedelijke radiozender: WILD FM.

Emons en zijn vrouw Innocentia hopen dat GOD Radio hét gospelstation van Nederland wordt. ‘In gospel zit zoveel liefde, passie en hoop’, zegt hij. ‘Dat is ook wat we met onze radiozender willen uitstralen. We willen een oase zijn in de levens van luisteraars en een geluid van hoop zijn voor Neder..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .