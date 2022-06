Spoken word-artiest Rémon Steen wil met poëzie twijfel zaaien: ‘Wat als het leven geen toeval is?’

De Bijbel is een sprookjesboek, klonk het afgelopen weekeinde op sociale media. ‘Spoken word’-artiest Rémon Steen (34) uit Ermelo is het daar niet mee eens. Met zijn nieuwste spoken word ‘In het begin’ wil hij niet-gelovigen aan het twijfelen brengen. ‘Wat als God echt zou bestaan? En de Bijbel meer is dan een sprookjesboek?’

Rémon Steen is 'spoken word'-artiest. 'Depressie is soms dichterbij dan we denken. Het is goed om erover te praten, elkaar te zien en lief te hebben.'

Ermelo

Waar gaat ‘In het begin’ over?

‘De evolutietheorie zet ik tegenover het scheppingsverhaal uit de Bijbel. Ik ken veel mensen die niet in God geloven, maar wel in een oerknal, in de big bang. Dat doen ze soms zonder er goed over nagedacht te hebben. Volgens Darwin is de mens uit een bacterie ontstaan. Je hebt volgens mij een heel groot geloof nodig om daarin te geloven.

Als ik zeg dat ik in het Bijbelse scheppingsverhaal geloof, krijg ik regelmatig vreemde blikken en reacties van mensen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat de Bijbel nep is. Ik geloof trouwens wel in een stuk evolutie, meer in adaptatie. Ik geloof dat katachtigen zich kunnen aanpassen aan de plek waar ze zijn. Maar ik geloof niet dat een giraffe een olifant kan worden ..

