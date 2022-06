Mozaiek-voorganger Kees Kraayenoord neemt een sabbatical: ‘Het was soms erg druk’

Kraayenoord zegt tot rust te willen komen deze maanden. ‘Mijn vrouw Nicole en ik zijn ooit met Mozaiek begonnen aan de keukentafel en sindsdien is het een rollercoaster geweest. We vielen van verbazing naar verwondering. God heeft veel gedaan; het is een prachtig avontuur. Maar soms was het ook erg druk.’

Mozaiek heeft de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt. Tien jaar geleden was de eerste dienst van Mozaiek in Veenendaal. Tegenwoordig heeft de kerk ook vestigingen in plaatsen als Nijkerk, Apeldoorn, Rotterdam, Amsterdam, Almere, Steenwijk en Rijssen.

‘Er liggen steeds meer verantwoordelijkheden in mijn handen’, zegt Kraayenoord. ‘Het is goed om dat even los te laten en te horen van God wat Hij voor mij nog in petto heef..

