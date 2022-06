Vrienden Henk en Pieter willen vloedgolf van vriendschap: ‘Als iedere man een beste vriend heeft, is er geen oorlog meer’

Stellendam

‘Onbeschrijflijk’, reageren beste vrienden Henk Stoorvogel (44) en Pieter Struik (39) op de vraag hoe hun ruim tienjarige vriendschap eruitziet. Daarna bulderen ze in een hard gelach. Op een serieuzere noot is de vriendschap ‘vertrouwd’ en ‘open’, zegt Stoorvogel. Struik beaamt dat: ‘We zijn beiden ambitieus en streven naar het goede in elkaars leven. We zijn eerlijk. Wat we uitspreken, zeggen onze vrouwen ook vaak. En we gunnen elkaar belangeloos het beste. Samen is alles mooier en beter.’

De twee bemoedigen elkaar in het leven, zonder enige vorm van afgunst. Er is eerder bewondering. ‘Ik bewonder hoe Pieter onderneemt, en hoe lief hij voor veel mensen is’, vertelt Stoorvogel. Struik wordt geïnspireerd door het ..

