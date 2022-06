Zuidelijke Baptisten willen schoon schip en nieuw begin

Anaheim

De ‘SBC’, met als thema ‘Jesus at the Center of it All’, vond deze week plaats in Anaheim, in de Amerikaanse staat Californië. Het met bijna 14 miljoen leden op de katholieken na grootste kerkgenootschap van de Verenigde Staten kreeg een nieuwe leider. Bart Barber, pastor van de First Baptist Church in het plattelandsstadje Farmersville, gaat de denominatie aanvoeren. ‘We hebben de Schrift, we hebben God verraden op elke plaats waar misbruik is gepleegd of toegedekt’, zei hij bij zijn aantreden.

De boomlange Texaan versloeg Tom Ascol van Founders Ministries in een stemming en neemt een zware taak over van zijn voorganger Ed Litton. Die werd als eerste leider in veertig jaar niet herkozen. Hij erkende dat de kerk grote lit..

