Sinds corona is gospelmuziek aan een opvallende opmars bezig: ‘Gospel biedt hoop en bemoediging’

Ineens is gospel overal: in televisieprogramma’s, concertzalen, musea en – natuurlijk – in de kerk. Het muziekgenre heeft sinds de coronacrisis gewonnen aan belangstelling in de populaire cultuur. ‘Ook al ken je God niet, gospel biedt hoop, troost en bemoediging. Gospel leeft.’

Het gospelkoor in het tv-programma Amazing Grace. 'Gospel raakt. Het is veel meer dan gewoon een liedje zingen.'

‘Er zit een magie in gospel. Open je hart. Sta God toe om in en door jou lief te hebben’, zegt gospelzangeres Shirma Rouse (42) tegen een volle kapel van de Evangelische Omroep (EO). Bezoekers applaudisseren. Rouse neemt samen met gospelzangers Berget Lewis, Dwight Dissels en Muriel Blijd een exclusief gospelconcert op. De opname is vanaf het najaar te zien bij de tentoonstelling ‘Gospel’ – die Rouse mede heeft samengesteld – in het Museum Catharijneconvent in Utrecht.

‘Is God goed?’, vraagt ze. Luisteraars reageren met een luid ‘amen’. Dan zet ze samen met Lewis het lied ‘Blessed and Highly Favoured’ van The Clark Sisters in. ‘God hoorde mijn schreeuw en Hij redde mij’, zingen ze.

