EO-jongerendag 2022: ‘De woorden van God zijn er eerst. Hij is er voor alles’

Zaterdag vond de 46e editie plaats van de EO-jongerendag. In een uitverkocht Ahoy in Rotterdam kwamen duizenden jongeren bij elkaar om te luisteren, te zingen en te feesten.

Rotterdam

Het thema van de dag is Speak Life. Joram Kaat: ‘Woorden doen ertoe, ze hebben kracht.’

Ruim voordat de deuren opengaan, staan er al flinke rijen op het terrein voor Ahoy. Vanuit het hele land, sommigen zelfs vanuit België, komen tieners, jongeren en ouderen naar dit christelijke jongerenevenement. De laatste jongerendag was in 2019. Nu, drie jaar vindt het evenement weer fysiek plaats. De energie is voelbaar, in het publiek en bij de sprekers.

De grote, donkere zaal stroomt vol met mensen. Tien minuten voordat de show begint verschijnt er een klok in beeld. De spanning stijgt wanneer de de laatste seconden worden afgeteld. Tien, negen, acht. De muziek zwelt aan, de bassen doen de zaal trillen. Drie, twee, een. Een..

