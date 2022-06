Jongerendag-spreker Shelton Telesford: ‘Jongeren waarderen het om samen antwoorden te zoeken’

In Almere bouwt Shelton Telesford, spreker tijdens de EO-Jongerendag, aan een kerk waar mensen met verschillende huidskleur zich thuisvoelen. ‘Diversiteit is een weerspiegeling van Gods veelkleurige liefde.’

Amersfoort

Bezoekers die nog nooit in de kerk zijn geweest, daar geniet Shelton Telesford (32) van. Lachend: ‘Je mag geen favorieten hebben, maar dat zijn wel de leukste mensen. Zij denken: ‘Wat is dit? Wat zijn jullie allemaal aan het doen?’ Op hun manier bouwen zij aan een relatie met God. Dat ik daar onderdeel van mag zijn, dat is fantastisch’, vertelt hij in de podcast Dick en Daniël Geloven het Wel.

Telesford, zaterdag spreker op de EO-Jongerendag leidt een nieuwe kerk in de de nieuwbouwwijk Almere-Poort. Hij begon in coronatijd met een livestream via Facebook. Steeds meer mensen uit de wijk haakten aan en de gemeente telt nu 100 tot 150 bezoekers. Er komen jonge gezinnen die nauwelijks een binding met de kerk hadden. ‘Onze ..

