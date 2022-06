Lichaam bij terrein Opwekking is van Reinder Bruinsma

Het lichaam dat dinsdagavond is aangetroffen in het water aan de Spijkweg in Biddinghuizen is van de 39-jarige Reinder Bruinsma uit Apeldoorn.

Biddinghuizen

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland. Volgens haar is er geen sprake van een misdrijf. 'Daar hebben we geen enkele aanwijzing voor.'

Bruinsma was bezoeker van de Pinksterconferentie van stichting Opwekking en werd sinds zaterdag vermist. De locatie van het festival, het evenemententerrein van Walibi Holland, ligt aan dezelfde weg als waar zijn lichaam is gevonden. De man had zaterdagochtend de tent verlaten op het kampeerterrein waar hij had overnacht. Sindsdien was hij vermist.

De toedracht van zijn dood kan de politie niet vaststellen. 'Uit ons onderzoek blijkt dat we een misdrijf kunnen uitsluiten. Hier houdt het voor ons op. Wat er wel gebeurd is, is koffiedikkijken. Er zijn geen getuigen. I..

