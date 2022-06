Podcast met Jannica van Barneveld: ‘Schreeuwen naar God is de mooiste aanbidding’

De evangelische spreker Jannica van Barneveld maakte afgelopen weekeinde – als enige vrouwelijke hoofdspreker – haar debuut op de 52e pinksterconferentie van Opwekking. Haar toespraak ging over overgave. Ze sprak erover door in het paviljoen van het Nederlands Dagblad, mét live publiek.

Jannica van Barneveld in gesprek met verslaggever Marina de Haan in het ND-paviljoen op Opwekking. 'Voor Jezus hoef je je nooit in te houden', zegt ze.

Biddinghuizen

Jannica van Barneveld (33) deelde op Opwekking over het thema ‘Waar ben je?’, aan de hand van Lukas hoofdstuk 7:36-50. Aanstaande zaterdag is ze een van de drie sprekers bij de EO-Jongerendag. In een uitverkocht Ahoy vertelt ze over ‘Speak life’. Naast spreker is Van Barneveld ook trainer bij Sermon Movement Center en aanbiddingsleider in de evangelische kerk Mozaiek0318 in Veenendaal.

U sprak over de zalving bij Simon de Farizeeër. Waarom wilde u hierover delen?



‘Het verhaal gaat over Simon en de zondares: twee totaal verschillende mensen. De zondares geeft zich volledig over aan Jezus, terwijl Simon de ontmoeting met Jezus compleet mist. Ik denk dat we ons in beide personen kunnen herkennen. Mijn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .