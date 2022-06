Bezoeker pinksterconferentie Opwekking (39) vermist

Een 39-jarige bezoeker aan de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking in Biddinghuizen is sinds zaterdag vermist.

Biddinghuizen

Het gaat om Reinder Bruinsma, die zaterdag voor het laatst gezien is tijdens het evenement, dat van vrijdag tot en met maandag plaatsvond op het evenemententerrein van Walibi Holland bij Biddinghuizen. Volgens een broer van de man is hij zaterdagochtend zijn tent op veld G uitgegaan en sindsdien niet meer gezien. Via Facebook roept hij mensen die informatie over de vermissing hebben op contact op te nemen met de politie.

De politie maakte dinsdag melding van de vermissing. Een woordvoerder kon dinsdagochtend nog geen toelichting geven, omdat er eerst nade..

