Drie bezoekers van Opwekking vertellen wanneer zij ‘diep geraakt’ zijn

Biddinghuizen

twee gezichten

Tyrese Ledes (22) uit Zaandam leefde in zijn tienerjaren met twee gezichten: een gezicht in de kerk en een ander gezicht op school. Nu durft hij overal zichzelf te zijn.

‘Thuis zorgde ik samen met mijn broer voor mijn moeder. Ze leefde jaren met een hernia, had veel pijn en kon niet zoveel. Wij hielpen haar met het huishouden. Tien jaar geleden maakte ze de overstap van een rooms-katholieke naar een evangelische kerk. In de samenkomst werd gevraagd of mensen naar voren wilden komen als ze genezing wilden ontvangen. Mijn moeder is naar voren gegaan. Ze is in een klap genezen. Ik heb haar altijd met liefde en uit dankbaarheid geholpen, maar haar genezing heeft mij meer vrijheid gegeven om mijn eigen weg te gaan.

Da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .