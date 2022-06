Aanbidding, basketbal en overal hartjes. Pinksterconferentie Opwekking trekt weer duizenden mensen

Biddinghuizen

In de jongerentent zingt de band van Youth.Opwekking zaterdagochtend het lied ‘Toon mij Uw glorie’. Halverwege het nummer zet zangeres Ann Michelle Lee een spontaan moment van aanbidding in. ‘Ik wil u kennen zoals U mij kent’, zingt ze.

Ze roept de zevenduizend jongeren op hun ogen te sluiten. ‘Vergeet even wie er om je heen staat. Laten we een moment nemen om te focussen op de ogen van Abba Vader. Zijn ogen branden vol liefde voor jou. Hij ziet je in de menigte.’ Jongeren spreiden de armen wagenwijd, en buigen hun hoofd om te bidden. Een vrouw knielt buiten op de stenen, ze heft haar handen in de lucht en zingt met het lied mee.

niet alleen, maar samen

Isabel Brouwer (27) zit samen met haar vad..

