‘Hoop is niet altijd de oplossing, maar het is wel het medicijn’

Duizenden mensen leven met een ziekte of een beperking die - naar de mens gesproken - niet weggaat. Hoe tellen ze hun dagen, hoe houden ze zin in hun leven? Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de toekomst? In deze serie vertellen mensen over verdriet, dood en geloof.

‘We voelden ons vervelende ouders die klagen, terwijl we wisten: we zijn echt niet gek.’ Reint (39) en Stephanie (37) Bergman zijn meer dan eens met hun zoon Judah (4) naar de huisartsenpost gereden, omdat hij moeite had met ademen, slikken en eten. Telkens werden ze naar huis gestuurd. Totdat ze met veel moeite artsen konden overtuigen om een röntgenfoto te laten maken. Ze ontdekten dat het zomaar verkeerd kon aflopen met Judah. ‘We vonden God in de diepte.’

Stephanie: ‘‘‘Er zit iets in zijn keel. We denken dat het een muntje is’’, zei de arts na het zien van de röntgenfoto. En ik zag het ook op de scan. Yes, het is een mun..

