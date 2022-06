Genezing door adrenaline of de Heilige Geest? Van David de Vos mag het er allebei zijn

Wat verwacht u van de gebedsdienst zondag?

‘Wij gaan met elkaar en voor elkaar bidden en mensen die ziek zijn en lijden bij Jezus brengen. Waar ik bij stil ga staan is dat ziekte niet het gevolg is van foute keuzes die je hebt gemaakt. Er zijn mensen die dat nog helaas nog steeds geloven. Ik geloof dat God duidelijk anders tot ons heeft gesproken door het boek van Job. Als ziekte het gevolg zou zijn van onze zonde, dan zouden we allemaal doodziek zijn. De vraag is of je midden in je ellende kunt vertrouwen dat God alles in zijn hand heeft. Ik zie er erg naar uit dat er vensters naar de hemel komen, wonderen, waardoor het koninkrijk dichtbij komt.’

Genezing is dus niet alleen fysieke genezing, maar ook hoe je omgaat met je ziekte?‘Exact. Wij z..

