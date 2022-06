Voorganger Christian Tan: ‘Zegen heb ik ervaren juist op momenten dat ik zelf zwak was’

Honderd nieuwe kerken stichten in Nederland in tien jaar: dat is het plan van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Christian Tan (43) is de coördinator en aanjager ervan. ‘Eigenlijk is je voornaamste werk als voorganger: zorgen dat je het werk van de Geest niet in de weg staat.’

Overal waar hij komt, vertelt Christian Tan zijn bekeringsverhaal - wat hij op z’n achttiende beleefde, op een slaapkamer in Indonesië. Want dat verhaal - de ontmoeting met God, de noodzaak van vergeving en genade, het geschenk van de Heilige Geest - is de waarheid voor iedereen, zegt hij.

Als Tan (43) preekt, wisselen bijbelteksten en anekdotes over ervaringen met de Heilige Geest - persoonlijk of in de kerk - elkaar soepel af. Zoals het verhaal dat, toen hij voorganger was in Zutphen, de drugsdealers in de stad kwamen klagen dat er bijna geen klanten meer bij hen kwamen; die gingen allemaal naar die kerk. ‘We hebben daar een paar honderd mensen tot geloof zien komen.’

Je zou hem een spraakwaterval kunnen noemen, met een gezicht dat altij..

