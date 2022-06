Uit allerlei kerken komen er groepjes jongeren naar Opwekking. Wie zijn ze en wat zoeken ze er?

De groep van ‘Haren goes Opwekking’ in 2019.

Ruben Eisses (28) is een van de organisatoren van ‘Haren goes Opwekking’ - op z’n Engels. Doreen Vonck (16) uit Sauwerd is een van de jongeren die met deze groep vanuit verschillende kerken meegaat.

Ruben: ‘We gaan met jongeren uit vier verschillende kerken uit Haren naar de pinksterconferentie. In 2019 deden we dat voor het eerst. Door een weekend samen te zijn, hopen we dat onze jongeren zich meer aan elkaar en aan de lokale kerk verbinden. Na twee jaar coronacrisis is de opkomst bij de jeugdsoos van mijn kerk, een Protestantse Gemeente, erg laag.

De focus ligt dus vooral op het samenzijn. We eten elke dag met elkaar in een grote legertent. ’s Avonds spelen we spelletjes, kletsen en zingen we wat. Er is één dienst waar de jongeren - dit jaar gaan er 25 mee - verplicht naartoe moeten en dat is de Sing-in op zondagmiddag. Maar ik zie dat ze elkaar meenemen naar de andere diensten. De tieners komen met geloofsvragen niet per se naar ons als leiders. Ik merk juist dat ze met elkaar hun overtuigingen en ervaringen delen. Dat is mooi om te zien. Het zijn natuurlijk jongeren uit verschillende kerkelijke tradities en de een is ook veel drukker met het geloof bezig dan de ander.

Ik vind het ook leuk dat ze andere christelijke muziek horen dan ze wellicht in de zondagse kerkdiensten gewend zijn. Dat heeft mij als tiener, toen we als lokale kerk naar het christelijke Flevofestival gingen, bij de kerk gehouden.’

Doreen: ‘Drie jaar geleden was ik de jongste van de groep uit Haren en ik vond de pinksterconferentie fantastisch. We werden als groep in korte tijd heel hecht met elkaar, want er was een vertrouwde en veilige sfeer. Eigenlijk heeft dat de meeste indruk gemaakt. We gingen vaak met een groepje naar een themadienst en dan merk je dat iedereen iets anders onthoudt. Als je dat vervolgens met elkaar deelt, haal je het optimale eruit. Ik hoop dat de sfeer dit jaar, met een grotere groep, weer zo vertrouwd gaat zijn.



Tentjes opzetten bij aankomst op de pinksterconferentie van Opwekking. - beeld Dick Vos

Een van de leukste dingen aan de pinksterconferentie vind ik dat er diensten specifiek voor jongeren zijn. In de kerk wordt er vaak gepreekt over een bijbelgedeelte; dan gaat het niet zo gauw over onzekerheid of depressie. Tijdens de tienerdiensten op de conferentie hoor je wel preken over zulke thema’s. Wat ik van de vorige keer niet meer ben vergeten, is een gedachte over geloofstwijfels. Iemand zei in een jeugddienst dat als je twijfelt, je dan mag weten dat God met je bezig is. Iedereen twijfelt volgens mij weleens aan zijn geloof. Wanneer ik de afgelopen jaren ergens niet uit kwam, moest ik aan die preek denken. Ik hoef niet alles te weten en mag twijfelen. Juist het feit dat ik ermee bezig ben, betekent dat ik op weg ben in mijn geloof.

De pinksterconferentie is voor mij echt een extraatje. Mijn eigen kerk hoeft niet op de conferentie te lijken. De kerk is natuurlijk meer dan enkel de preken; ik ga er ook graag naartoe omdat ik soms oppas bij de crèche. En ik weet niet of ik elke week de energie zou hebben voor een uitbundige dienst zoals op de conferentie. De structuur en rust in mijn kerk vind ik juist wel fijn, dat vinden volgens mij veel ouderen ook, daar moet je ook rekening mee houden.

Doreen Vonck (16) pakt haar tas in om naar Opwekking te gaan. - beeld beeld Duncan Wijting

Na de conferentie in 2019 hebben we elkaar allemaal nog een keer in de soos van de Ontmoetingskerk gezien, om een zelfgemaakt vlog van het weekend terug te kijken. Ik was daar nog nooit geweest en ben daarna ook wel vaker geweest. Sinds die tijd heb ik nog steeds contact met meiden uit de groep die niet bij mij in de kerk zitten. Eén zit toevallig bij mij in de klas en twee anderen spreek ik soms via Instagram. Met hen kan ik makkelijk over het geloof praten, ik denk juist doordat we toen dat weekend met elkaar hebben opgetrokken.’

Sylvia Slingerland (28) uit Delft is rooms-katholiek en gaat mee met een groep jongeren uit twee protestantse gemeenten uit Rhoon.

‘De eerste keer dat ik, als student, naar de pinksterconferentie ging, maakte vooral de hoeveelheid mensen diepe indruk. Het is massáál. Ik was niet direct fan van de conferentie. Ik vond de samenzang op zondagmiddag wel mooi, maar kende als rooms-katholiek weinig liederen. Doordat ik op de christelijke studentenvereniging Ichthus zat, leerde ik wel andere christelijke tradities kennen, zoals de evangelische, waar deze conferentie ook bij hoort. Een deel van de spiritualiteit is gewoon anders dan waarmee ik vertrouwd ben. Ik vind het soms een beetje over de top. Dan wordt er bijvoorbeeld vanaf het podium gezegd: kom naar voren als je vandaag voor Jezus wilt kiezen. En dan klinkt er op de achtergrond intens pianospel. Daar word ik een beetje kriegelig van, het komt over als een trucje. Tegelijkertijd geloof ik wél dat God zo mensen kan raken en het sommigen kan helpen om een stap te zetten.

(tekst gaat verder onder afbeelding)



Sylvia Slingerland op weg naar de pinksterconferentie van stichting Opwekking. - beeld Hielco Kuipers

Dus ik ga gewoon weer, want het raakt mij dat er duizenden mensen bewust naar een christelijke conferentie gaan. Het is een getuigenis dat het christendom niet dood is.

Dit jaar ga ik voor het eerst het hele weekend. De afgelopen keren was ik er een dag en probeerde ik zo veel mogelijk in die paar uren te stoppen. Nu hoop ik dat er meer rust ontstaat. Ik ga met jongeren uit de Protestantse Gemeente waarin mijn man is opgegroeid. We gaan nu elke week samen naar de (Heilige) Mis, maar hij ging vroeger al vaker naar de pinksterconferentie. In de groep zitten veel vrienden van hem; het is dus een mix van tieners en twintigers.

Ik kijk uit naar die typische festivalmomenten, zoals samen koken en goede gesprekken voeren. Het is goed om bij elkaar te komen, zeker na de coronacrisis.

Ik heb even gekeken wat voor lezingen er worden gehouden, en ik kijk onder meer uit naar toerusting over het huwelijk. Er worden in verschillende kerken misschien andere accenten gelegd, maar de kern van een christelijk huwelijk is, denk ik, hetzelfde.

Ik heb online ook al even het hele conferentieterrein uitgeplozen, op zoek naar een plek van stilte. Dat is belangrijk voor mijn spiritualiteit: stilte - God daar vinden waar niet gepraat of gezongen wordt. Ik zag wel een ‘gebedsplein’, maar ik weet niet of het daar stil is. Mocht het er niet zijn, dan zou ik dat aan de organisatie willen vragen: mag er volgend jaar een kapelletje komen?’

Aniek Schellingerhout (21) is onderdeel van een groep kerken uit Schoonhoven. ‘In 2016 gingen we voor het eerst met alle kerken in Schoonhoven - de katholieke parochie uitgezonderd - naar de pinksterconferentie. Ik was toen vijftien. Die eerste paar jaar was de pinksterconferentie voor mij een groot hoogtepunt, waarna ik thuis weer in een gat viel.

Dat is nu niet meer zo. Ik ben, denk ik, wat volwassener geworden in mijn geloof, meer steady. Vroeger bad ik alleen op hoogte- en dieptepunten en nu bid ik de hele dag door. Ik betrek God bij mijn hele leven. Ik heb de pinksterconferentie niet meer per se nodig voor mijn geloof. Daardoor kan ik nu ook zélf iets geven hier, in plaats van enkel te ontvangen. Dit jaar help ik mee met het opbouwen van de conferentie en ben ik deel van het medische team.

Hier al een paar dagen van tevoren zijn is eigenlijk alleen maar extra leuk. Het geeft een gevoel van saamhorigheid. We werken allemaal samen aan hetzelfde doel. En door het samenwerken leer je nieuwe mensen op een andere manier kennen. Ik ontdek hier dat mensen heel verschillend uiting geven aan hun geloof. De pinksterconferentie heeft mijn blik op hoe je christen kunt zijn verruimd. Ik ga zelf naar een gereformeerdebondsgemeente binnen de PKN en ik vind het mooi om te zien hoe andere christenen God aanbidden.

(tekst gaat verder onder afbeelding)



Anniek Schellingerhout (21) helpt mee bij de opbouw van de pinksterconferentie van stichting Opwekking. Samen met haar team maakt ze de badges voor de medewerkers. - beeld Dick Vos

De valkuil van met een eigen groep naar de conferentie komen, is dat je minder mensen van buitenaf spreekt. Tegelijkertijd vind ik het waardevol dat ik straks met deze vertrouwde mensen de diensten ga bezoeken. De jongeren uit Schoonhoven zie ik ook in mijn dagelijks leven en dat zorgt ervoor dat je, eenmaal weer thuis, kunt terugblikken op wat je hebt geleerd en meegemaakt. En ik vind het tof dat we met verschillende kerken in Schoonhoven gaan. Eigenlijk hoor je de vraag ‘‘van welke kerk ben jij’’ helemaal niet vaak op de conferentie.

Ik kijk ernaar uit om Gods werk te zien in mensenlevens. De vorige keren zag ik hoe mensen genezen werden tijdens de conferentie. Iemand zien opstaan uit een rolstoel terwijl je hoort dat artsen niets meer konden doen, dat vergeet je niet zo gauw. Ik heb ook zin om met een enorm grote groep te zingen en God te aanbidden. Dat heb ik tijdens de coronacrisis erg gemist. Tijdens de opbouwdagen zingen we na de maaltijden ook een lied met elkaar, daar kreeg ik vanochtend al kippenvel van. In mijn werk in de zorgsector denk ik soms: zijn er nog andere christenen? Op de pinksterconferentie ervaar ik dat ik absoluut niet alleen ben.’