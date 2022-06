Na twee jaar digitale pinksterconferenties bouwt Opwekking weer ‘live’ op

Na twee jaar digitale pinksterconferentie vindt Opwekking, het grootste christelijke evenement in Nederland, weer ‘live’ plaats. Het opbouwen is voor alle medewerkers en vrijwilligers een enorme klus, maar met mooi weer geen straf.

Biddinghuizen

Dankbaarheid. Dat proef je overal op het enorme festivalterrein naast Walibi. Donderdagavond en vrijdagmorgen wordt de laatste hand gelegd aan een heel dorp dat vier dagen zal bestaan. De wereld ziet er na corona anders uit, de zon schijnt, mensen hebben er zin in.

Regina Frumau werkt al 23 jaar in verschillende functies bij Stichting Opwekking. Ze is bij de pinksterconferentie gastvrouw in een kleine tent die als een soort hangplek voor medewerkers fungeert. ‘Ook die willen natuurlijk wel eens even uitpuffen, met koffie, thee, water of fris.’ Ze leent haar omafiets uit zodat het niet te ver lopen is naar de tenten voor jongeren en tieners aan de noordkant. Zelf vindt ze bij alle seminars en praisebands vooral het Gebedsplein..

