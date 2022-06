Hoe groot het verlangen naar nieuw leven ook is, een opwekking kun je niet opwekken

Opwekking betekent herleving, een geestelijke vernieuwing. ‘Iets wat slaapt of dood is, opnieuw tot leven brengen of activeren’, schrijft Jan Pool in zijn nieuwe boek Kom, Heilige Geest. In het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 2 vers 37-39, wordt de eerste opwekking beschreven. Het leest bijna als een stappenplan voor een herleving: berouw, bekering, doop, vergeving van zonden en geestesgaven ontvangen. Zo eenvoudig blijkt het echter niet te zijn, maar de opwekking op die eerste Pinksterdag begon wel toen mensen ‘diep geraakt’ werden: wat moeten wij doen om gered te worden?

‘Diep geraakt’ is het thema van de 52e editie van de Pinksterconferentie Opwekking..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .