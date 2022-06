Hillsong Noorwegen wil van wereldwijde pinksterkerk afsplitsen

Dat meldt de Noorse krant Vårt Land. In een e-mail, die in handen is van de Noorse krant, valt te lezen dat het gaat om een ‘unanieme’ aanbeveling. Over de reden van deze aanbeveling wordt nog niets losgelaten. Een van de Noorse voorgangers, Andreas Hasseløy, zegt tegen Vårt Land dat de kerk pas zal reageren na de jaarvergadering, die donderdag plaatsvindt.

In de jaarvergadering wordt over het voorstel gestemd. Wanneer minimaal tweederde van de leden van de algemene vergadering stemt voor het vertrek zal Hillsong Noorwegen zich terugtrekken en zelfstandig verder gaan.

Hillsong Noorwegen is actief in acht steden, waaronder Oslo, Stavanger, Drammen en Kristiansand. De in 2003 opgerichte kerk Intro werd in 2017 deel van Hillso..

