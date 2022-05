Voormalig voorganger van De Deur vrijgesproken van ontucht met kerklid

De voormalige voorganger van Evangeliegemeente De Deur in Zwolle is dinsdag door de rechtbank van Overijssel vrijgesproken van ontucht met een vrouwelijk kerklid. Wel is bewezen dat de man seksuele handelingen met haar verrichte.

Zwolle

Van 1987 tot 2018 was Evert V. (61) voorganger bij de evangelische gemeente in Amersfoort en in Zwolle. Hij voerde ook counselinggesprekken met kerkleden. Eind 2014 kregen de man en vrouw intensief contact, omdat het verhaal de ronde ging dat de vrouw een buitenechtelijke relatie had met een jongen uit de kerk. De voormalige kerkleider sprak haar daarop aan. Er volgden meerdere gesprekken, waarin werd gesproken over problemen in het huwelijk van de vrouw, huwelijksproblemen en seksuele frustraties van de man.

Volgens de rechtbank ontstond er vriendschappelijk contact. In de loop van 2015 zagen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .