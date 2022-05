Anne van Olst nieuwe directeur EH: ‘Een school als plaats van hoop in tijden van spanning’

Anne van Olst wordt per 1 september de nieuwe directeur van de Evangelische Hogeschool, een christelijk tussenjaar. Van Olst (44) is nu als CGK-predikant verbonden aan een missionaire gemeente in Antwerpen. Hij vindt het een ‘groot voorrecht’ en ziet het als ‘roeping’ als predikant betrokken te worden bij de vorming van jongeren in een cruciale fase van hun leven.

Wat is voor u het belang van de Evangelische Hogeschool?

‘Ik vind het een geweldige kans voor jongeren om op de EH een basis te leggen voor hun verdere leven. Een jaar om te spiegelen, je persoonlijk te ontwikkelen en verdieping te geven aan het christelijk geloof. Belangrijk is ook om de koppeling te maken tussen dat geloof en het dagelijks leven, in een tijd waarin veel op hen afkomt. Ze staan op een cruciaal moment in hun leven. De EH kan van grote betekenis zijn bij de zoektocht van jongeren naar hoe ze nu in het leven staan.’

Hebt u ook nieuwe plannen voor de EH?

‘Het is te vroeg daarover nu grote woorden te spreken. De huidige directeur, Els van Dijk, heeft een goede en stevige organisatie neergezet. Daar kan ik mee verder, dan kunnen we later kijken welke nieuwe ontwikkelingen de EH nodig heeft.’

Hoe is het voor u om Els van Dijk, toch een boegbeeld in christelijk Nederland, op te volgen?

‘Ik spreek liever over mijn positie als nieuwe directeur dan als opvolger van Els van Dijk. Zij behoort tot de categorie mensen die je niet makkelijk kunt opvolgen. Wel vind ik het een grote eer dat ik in haar voetspoor mag treden. Zij heeft met al haar ervaring de EH 22 jaar lang vertegenwoordigd en vorm gegeven.’

Hoe is het voor u, met een reformatorische achtergrond, te werken bij een evangelische instelling?

‘Voor mij zit er helemaal geen spanning tussen die twee. Hier in Deurne, bij Antwerpen, ben ik predikant van een CGK-gemeente met als naam Evangelisch Centrum Deurne. Evangelisch wil zeggen: het evangelie van Christus staat centraal. Het ‘evangelische’ in deze gemeente heeft dezelfde betekenis als het ‘evangelische’ van de EH. Het is de wil te leven vanuit het evangelie, als gezamenlijke basis voor reformatorischen, evangelischen en gereformeerden. Ze lopen allemaal rond op de EH. Ik zie de EH daarom als een plaats van hoop in een tijd van spanningen in de samenleving en ook in de kerken. De EH mag een plek zijn waar, bij een open Bijbel, er ruimte is voor christelijke vorming.’

Een van uw taken wordt om fondsen te werven. Zal dat gaan lukken en hoe spannend is dat?

‘Fondswerving is voor de EH altijd belangrijk. Ik vind het belang van de EH heel groot omdat we iets waardevols te bieden hebben. Daarom denk ik dat het met de fondswerving wel goed komt. We hebben niet alleen wat te bieden aan de christelijke jongeren, maar indirect ook aan christelijk Nederland. Ik hoop en verwacht dat in deze tijd van secularisatie mensen uit de christelijke achterban de EH zullen blijven steunen. Het hele kerkelijk leven is ermee gediend dat jongeren op de EH de kans krijgen als overtuigde christenen in deze wereld te staan.’