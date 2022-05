Charlotte heeft de ziekte van Lyme: ‘Het meeste licht zie ik in de liefde van anderen die naast me staan in het lijden’

‘In slechte periodes raak ik een paar keer per week verlamd. Mijn lichaam luistert dan niet naar de bevelen die ik geef.’ Charlotte Caspers (28) heeft de ziekte van Lyme. In donkere fasen heeft ze tal van neurologische klachten: naast verlamming ook hevige gewrichtspijn, migraine, uitvalverschijnselen, spasmen. Aan het eind van het gesprek ligt ze languit op de bank en trekken de spieren in haar gezicht samen. ‘Ik kan een waardevol leven hebben, óók als ik ziek ben.’

‘De eerste keer dat ik verlamd raakte, zakte ik door mijn benen. Ik liep op de trap, viel en scheurde mijn enkelbanden. Toen wist ik nog niet dat verlamming een gevolg is van lyme. De tweede keer zat ik op de bank in de woonkamer en kon ik niet opstaan. Even dacht ik dat ik lui was, maar het lukte mij echt niet. Ik raakte niet in paniek en vond het ook wel fascinerend: huh, hoe kan dit?

Maar verlamming kan ook spannend zijn. Mijn spraak kan uitvallen, dan kan ik niet uitleggen wat er gebeurt. Als ik verlamd raak, moet ik snel in een prikkelarme omgeving liggen met de lichten uit en een koptelefoon op die omgevingsgeluiden dempt. Daar moet ik uitrusten totdat mijn lichaam herstelt. Soms duurt het een halfuur, soms drie uur.

Ik ben daa..

