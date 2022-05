De kerk weer midden in de stad of het dorp, zonder muren

Vanaf een sinaasappelkist in een drukke winkelstraat over God vertellen. Dat is het bekende beeld dat veel mensen hebben van straatevangelisatie. Het laatste jaar laat zien dat het goede nieuws ook op een andere manier gedeeld kan worden. Niet vanaf een kistje, maar met aanbiddingsliederen, korte overdenkingen en vooral veel plezier. Dit is straatevangelisatie 2.0.

Het is Koningsdag 2022. Een menigte mensen stroomt door de Amsterdamse straten. Ze willen het leven vieren, nu het weer kan. Op de Dam in het centrum van de hoofdstad klinken Engelstalige aanbiddingsliederen. Een groep van zo’n vijftien mensen van de pinksterkerk Amsterdam City Church zingt over God. Zij vieren de liefde van Jezus met dansen, polonaise en gejuich.

‘Iedereen begrijpt liefde’, zegt voorganger John Angoh (35) van de internationale kerk.

‘De Bijbel vertelt ons dat God liefde is. In onze kerk staat zijn liefde daarom centraal’, zegt Angoh. ‘We willen God naar de menigte brengen. Dat doen we onder andere met lofzang en muziek. We merken dat mensen door muziek een bepaalde warmte ervaren. Ze kunnen niet zo goed omschrijven wat er..

