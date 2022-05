Je kunt een kerk niet runnen als een bedrijf. Maar ze kunnen wel van elkaar leren

De grens tussen kerk en bedrijf is flinterdun. Sommige evangelische en pinksterkerken zien er ‘aan de voorkant’ uit als een kerk, maar functioneren ‘aan de achterkant’ als bedrijf. Met als gevolg rolverwarring. Kan een kerk wel gerund worden als een zakelijke onderneming? Of is dat vragen om ellende?

Een kerk en een bedrijf – het zijn twee begrippen die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen hebben. Bij een bedrijf draait het om kapitaal en arbeid. Het heeft altijd het doel producten of diensten aan klanten te verkopen. Iedereen kan ondernemer worden, maar Jezus is het hoofd van de kerk. De kerk is het lichaam van Christus. Een kerkelijke gemeenschap – of koinonia – is niet van een of meer voorgangers, van kerkleden of van een denominatie. De kerk behoort aan God toe. Hij bouwt zijn kerk.

Hoe verschillend kerk en bedrijf ook zijn, toch raken de twee elkaar in – met name – evangelische kring, en wellicht zijn ze ook daarbuiten steeds vaker vervlochten. De evangelische kerken komen veelal voort uit een cultuur van vraag en aanbod. Met..

