Mozaiek kiest voor vrouw van kleur: ‘Wilde de gemeente niet met twee witte mensen leiden’

De evangelische kerk Mozaiek trekt de eerste vrouwelijke voorganger van kleur aan: Eunice Anita-Offerman (43) uit Curaçao. Ze gaat samen met Joël Boertjens leidinggeven aan Mozaiek020. ‘Ik kon me niet voorstellen dat we de kerk in multicultureel Amsterdam met twee witte mensen zouden leiden.’

Amsterdam

Mozaiek is een groeiende beweging van kerken in Nederland. Met in Veenendaal het vlaggenschip Mozaiek0318, waar aanbiddingsleider Kees Kraayenoord de kerk tien jaar geleden begon. Inmiddels zijn er tien gemeenten: van Rotterdam tot Steenwijk. Sinds begin maart houdt Mozaiek020 diensten in de hoofdstad, waar zo’n honderd bezoekers op afkomen. Voorganger Joël Boertjens (37) wilde de kerk het liefst met een vrouw leiden én per se met iemand met een migratie-achtergrond. Dat is gelukt; een zoektocht was het wel.

Representatie in kerken is belangrijk, vindt Eunice Anita-Offerman, van huis uit accountant en uitgever. Ze is geboren op Curaçao en woont zo’n vijftien jaar in Nederland, waar ze Theology of Migration aan de Vrije ..

