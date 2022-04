Jan Pool: ‘Ik schreeuwde naar Hem: waar bent U?’

‘Ik was altijd bang voor de nacht. Die stond voor mij symbool voor angst en paniek. Jarenlang werd ik drie of vier keer per nacht wakker. Dan voelde ik mij licht in mijn hoofd, alsof ik zou wegvallen. Ik kreeg paniekgevoelens en was bang om te sterven – dat mijn hart zou stoppen of dat ik een hartinfarct zou krijgen. Mijn vrouw Marijke en de (klein)kinderen achterlaten vond ik een afgrijselijke gedachte. Mijn angst werd realiteit toen ik een hartfilmpje liet maken en de arts zei dat het niet goed was.

‘Doe maar niet, Jantje, dat is gevaarlijk’, zei mijn moeder vroeger vaak tegen mij. Ze kwam getraumatiseerd uit de Tweede Wereldoorlog. Mede door die waarschuwingen werd ik een heel onzeker jongetje. Op mijn elfde ben ik ook nog seksueel mis..

