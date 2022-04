Leiders in grote kerk Zwolle stappen op na conflict: ‘Veel pijn en verdriet’

Kerkleiders in de evangelische kerk VEZ in Zwolle stappen op na aanhoudende ‘spanningen’ in het leidersteam. De voorzitter van de Raad van Opzieners is meteen afgetreden; de voorzitter van het pastorteam stopt per 1 juni. Een herstelproces is maanden geleden al in gang gezet. ‘We staan voor een stevige opgave.’