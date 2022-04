Elim zoekt na 40 jaar verjonging: ‘Ik geloof dat de Heer een bedoeling heeft met ons’

De evangelische leefgemeenschap Elim in Doorn bestaat al meer dan veertig jaar. In de afgelopen tien jaar zijn er opvallend veel asielzoekers gedoopt. Wat is het geheim van deze ‘24 uurskerk’, die al zo lang bestaat? ‘Het is een mooie plek om tot rust te komen - al is er in een gemeenschap altijd hectiek.‘

‘Sale no mobarak - gelukkig nieuwjaar’, begroet een Iraanse vluchteling de bezoekers in het Farsi, de taal van zijn geboorteland. In het sfeervolle landhuis met rode dakpannen en opengeslagen luiken in Doorn is al 41 jaar de evangelische leefgemeenschap Elim gevestigd. Het is een van de 75 religieuze leefgemeenschappen die er in Nederland zijn, en vermoedelijk een van de oudste (afgezien van de traditionele kloosters). De ruime villa met twee verdiepingen en een zolder, gelegen in een bosrijke omgeving, herbergt ook een multiculturele huiskerk, die voornamelijk Iraanse asielzoekers en statushouders trekt.

Op deze zondag is het dubbel feest: de bezoekers vieren Noruz, nieuwjaar in Iran, en het feit dat de winter definitief is verdreven ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .