Worship met Pasen in de Amsterdamse Bijlmer: ‘Niets aantrekkelijkers dan de glorie van God’

Aanbidding en gebed in hartje Amsterdam-Zuidoost. Bezoekers kwamen maandagavond samen om Pasen te vieren. En op initiatief van Stichting Presence de naam van God groot te maken in de Amsterdamse wijk de Bijlmer.

Amsterdam

De twee uur durende bijeenkomst op het Anton de Komplein was ook via livestream op YouTube te volgen. ‘We gaan God aanbidden om wie Hij is en Hem de eer geven die Hij toekomt’, vertelt Wim Hoddenbagh, initiatiefnemer en medeoprichter van Presence. ‘Het is ons verlangen dat de glorie van God hier zichtbaar wordt en dat mensen naar Zijn glorie getrokken worden. Want er is niets aantrekkelijkers dan de glorie van God. Amen!’

Het doel van de stichting is Gods aanwezigheid zichtbaar te maken op ‘plekken van invloed’ in Nederland. De afgelopen maanden toerde Presence met een team aanbidders en evangelisten langs verschillende steden in het land, zoals Enschede, Drachten en Rotterdam. In Amsterdam zingen aanbiddingsleiders, onder leiding van Elvis E, liederen over de goedheid van God. Denk aan ‘How great thou art’, ‘Kom laten wij aanbidden’ en ‘Mijn Jezus, mijn Redder’. Engels- en Nederlandstalige nummers worden afgewisseld met een lied in de Edo-taal, een taal die vooral in de Nigeriaanse staat Edo gesproken wordt, en de taal is van zanger Elvis E.

Het (gospel)koor zingt rondom de piano en hammond. De bezoekers, die vol overgave God aanbidden, staan weer in een halve cirkel om hen heen. ‘Prijs de naam van Jezus. Hallelujah’, glundert Hoddenbagh. ‘We bidden graag voor het land en de stad.’ Er wordt onder andere gebeden voor kinderen en jongeren. <