Waarom de ziel van pinksterkerk Hillsong Church al langer verloren is

Hillsong Church ligt gigantisch onder vuur: misstanden, schandalen, affaires en misbruik. De lijst lijkt alleen maar langer te worden. Voorgangers stappen op of worden ontslagen. Daarmee verdwijnt de ziel van de pinksterkerk, schreef grondlegger Brian Houston op sociale media. Of is de ziel al langer verloren?

Hillsong is sinds de start voor velen een plek geworden om sociaal en geestelijk thuis te komen. Voor anderen is de wereldwijde pinksterkerk onveilig.

Amersfoort

Welkom thuis. Deze twee woorden kom je in iedere internationale kerk van Hillsong Church tegen. Meestal vlakbij de ingang. En vaak in de eigen taal van het land. Dus: welcome home, bienvenido a casa of willkommen zu Hause. Bobbie Houston, medeoprichter van Hillsong en vrouw van voormalig kerkleider Brian Houston, bedacht de term waarschijnlijk rond de start van Hillsong in 1983.

Hillsong is sindsdien voor velen een plek geworden om sociaal en geestelijk thuis te komen. Praktisch ziet ‘welkom thuis’ eruit als gezellige muziek in de foyer, glimlachende mensen en vrijwilligers die voor en na de dienst een praatje met je maken, en je uitnodigen voor ontmoetingen.

