Maartje Dekens, hoofd communicatie bij Opwekking: ‘Ik heb niet de mindset om te verstillen’

In de veertigdagentijd denken christenen aan de lijdensweg van Jezus. Wat laat je niet los als je daarover nadenkt of mediteert? Vandaag: Maartje Dekens (40), hoofd communicatie bij Opwekking. ‘Jezus bleef op Zijn lijdensweg oog houden voor mensen.’

De veertigdagentijd is voor Maartje Dekens, werkzaam bij Stichting Opwekking, de drukste periode van het jaar. De voorbereidingen voor de jaarlijkse Pinksterconferentie, met doorgaans vijftig tot zestigduizend bezoekers, is nu in volle gang. ‘Ik zit in een tempo-modus. Dan heb ik niet de mindset om te verstillen. Ik ga juist eerder áán dan dat ik een naar binnen gekeerde beweging maak’, vertelt ze.

‘Een aantal jaren geleden was ik in de veertigdagentijd bij een Taizéviering. In het programmaboekje stond dat we tien minuten stil moesten zijn. Ik had een vol hoofd, en dacht: nu word ik echt even helemaal stil. Maar in die tien minuten was er zo’n herrie.’

‘De jongen naast mij zong een liedje, mensen grabbelden in hun tas, anderen ma..

