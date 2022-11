‘Veel schade aan kerk Oekraïne’

Verwoestingen in een kerkgebouw in Druzhkivka, in het oosten van de Donbas.

Kyiv

Kapotte Oekraïense kerkgebouwen, gebombardeerd door de Russen. Het is een beeld dat steeds terug blijft keren. De kerk heeft het, net als de rest van het land, zwaar te verduren. Soms komen er cijfers, zoals maandag: naar schatting vierhonderd van de 2300 baptistengemeenten in Oekraïne bestaan niet meer.

Hoeveel kerken er precies verwoest zijn en hoeveel gemeenten en parochies zijn verdwenen door de oorlog is onbekend. Wel proberen diverse organen de schade in kaart te brengen. Bekend is in ieder geval dat in maart drie negentiende-eeuwse unieke houten kerken (in Zavorichi, Viazivka en Lukianivka) door de Russische bombardementen zijn vernietigd. Ook een klooster in Sviatohirsk raakte zwaar beschadigd.