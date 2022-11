In de cipressen huizen ooievaars.

(Psalm 104: 17b)

Eiberhof, zo heet het appartementencomplex waar mijn bejaarde ouders wonen. Het gebouw staat al in Zuidhorn zolang ik me kan heugen en zodoende weet ik ook sinds jaar en dag wat die naam betekent. Een eiberhof is een hof, een tuin, voor ooievaars.

Eiber, ooievaar?

We maken een etymologisch uitstapje, waarbij ik er niet voor kan instaan dat elke etymologische reisgids even betrouwbaar is. Maar kom, het is augustus, wat geeft het.

Vanuit het Protogermaans is de meest verspreide naam (zie nog het Engelse stork) voor deze vogel sturka > storke. Geografisch gezien zijn ‘eiber’ en ‘ooievaar’ beperkt verspreide laatkomers.