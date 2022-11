In beeld: Maria ligt op straat

Net als vele kunstenaars voor zich, laten deze zogeheten Madonnari zich inspireren door de Heilige Maagd. Ze zijn gespecialiseerd in krijtkunst, een soort professioneel stoepkrijten. Afgelopen weekend kwamen ze uit allerlei verschillende landen bijeen voor een wedstrijd in het Italiaanse plaatsje Grazie, in de gemeente Curtatone, vlakbij de stad Mantua. Dat doen ze al 48 jaar. Wie op google streetview het plein bezoekt, ziet de gekrijte Madonna’s uit 2019 en 2011 nog op het asfalt zitten. De straatschilderijen zijn onderdeel van het jaarlijkse Mariafestival dat daar gehouden wordt tijdens het Rooms-katholieke hoogfeest Maria Tenhemelopneming, dat altijd op 15 augustus gevierd wordt. Ook in Nederland worden wel eens Madonnari festivals ge..