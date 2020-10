Onderzoekers: TV kijken en appen tegelijk is slecht voor het geheugen

Jongeren zijn regelmatig met verschillende schermen tegelijk bezig. Hiervan is bekend dat het slecht kan zijn voor het geheugen. Amerikaanse onderzoekers hebben in een experiment gezien dat minder goed opletten vlak voor een taak – bijvoorbeeld omdat je bent afgeleid door een appje - slecht is voor het onthouden van informatie.

Stanford

De wetenschappers lieten tachtig jongvolwassen proefpersonen, met een gemiddelde leeftijd van iets onder de 22 jaar, een taak uitvoeren waarbij hun kortetermijngeheugen belangrijk was. Ze kregen afbeeldingen op een scherm te zien, en daarna een nieuwe serie waarbij ze gevraagd werden beelden met elkaar te vergelijken, of te zeggen of ze een afbeelding al eerder hadden gezien. Tijdens het experiment werd hun aandacht gemeten via hersengolven en veranderingen in de grootte van hun pupil. De deelnemers vulden ook een vragenlijst in waarin gevraagd werd naar mediagebruik, impulsiviteit, ADHD-symptomen of een neiging tot vergeetachtigheid.

Het experiment liet zien dat een verminderde aandacht in de seconde voordat de deelnemers een vra..

