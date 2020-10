Heino Falcke zag het zwarte gat en waarschuwt voor hoogmoed

Tijdens de coronacrisis begon sterrenkundige Heino Falcke (1966) met zijn vrouw aan een pelgrimage naar Santiago de Compostella. In etappes willen ze die wandeltocht gaan maken. In het boek dat Falcke vandaag publiceert, vergelijkt hij zijn zoektocht naar een beeld van zwarte gaten in het heelal met een pelgrimstocht. Hoe meer je ziet van de schepping, hoe dichter dat je bij God brengt, is zijn overtuiging.

Heino Falcke tijdens een lezing op de Radboud Universiteit in Nijmegen waar hij als astronoom werkzaam is.

Is de spectaculaire foto van het zwarte gat, zoals u die maakte met tal van collega’s wereldwijd en op 10 april 2019 aan het publiek liet zien, de uitkomst van een jongensdroom?

‘Een jongens- én meisjesdroom, zeker. Als jongetje van vier was ik aan de televisie gekluisterd bij de landing van de Falcon/Apollo 15 op de maan. Dat was twee jaar na de eerste maanlanding. Ik zag de ontdekkers van iets nieuws, ze betraden onbekend terrein. Met onze foto van het zwarte gat is dat ook gelukt. Je kijkt in een deel van onze kosmos dat nog nooit iemand heeft gezien. Zo’n ontdekking doet sciencefictionachtig aan. Dat was een droom van mij en van vele wetenschappers. Nu zie je een zwart gat op een foto, nog niet heel scherp, maar wel heel bijzonder.’

