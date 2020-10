Geheim van ijzersterke Amerikaanse kever onthuld. Hoe weerstaat hij zijn vijanden?

De Amerikaanse kever Nosoderma diabolicus, waarvan de Engelse naam zich laat vertalen als ‘duivelse bepantserde kever’, kan niet meer vliegen. Daarom heeft het insect, dat leeft in eikenbomen aan de westkust in het noorden van de VS, een andere manier gevonden om natuurlijke en onnatuurlijke vijanden te weerstaan.

Irvine

Het voorste dekschild van de kever is zo stevig dat het pikkende vogels weerstaat en er zelfs voor zorgt dat het insect zonder er schade aan over te houden, kan worden overreden door een auto. Dit schild maakt het ook lastig de kever op de gebruikelijke manier op te bergen in natuurhistorische collecties: ze met een speld vastprikken is bijna ondoenlijk.

Amerikaanse onderzoekers hebben die dekschild nauwkeurig onderzocht om er achter te komen waarom het zo sterk is. Zij zagen dat het schild bestaat uit een aantal lagen die als puzzelstukjes in elkaar grijpen. Die vorm en de microstructuur van het oppervlak van de verschillende lagen zorgen voor een zeer sterke verbinding.

Geïnspireerd door deze verbinding hebben de onderzoekers vervo..

