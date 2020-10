Eiwit GATA6 speelt rol bij ontstaan van acne

Acne (‘jeugdpuistjes’) is de meest voorkomende huidaandoening, zo’n 650 miljoen mensen hebben er last van. Toch is nog steeds onduidelijk wat de oorzaak van de ontsteking is. Een internationaal team van onderzoekers heeft nu een kandidaat gevonden, GATA6, een eiwit dat de groei van opperhuidcellen (keratinocyten) regelt, schrijven ze in Nature Communications. Zij namen huidmonsters van vijf gezonde proefpersonen en negen mensen met acne, variërend van licht tot ernstig en analyseerden de productie van verschillende eiwitten.