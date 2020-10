Mensaap gebruikt touwbrug

De Hainan-gibbon is de meest bedreigde mensaap ter wereld. Het dier leeft alleen op het Chinese eiland Hainan. Daar beweegt de aap zich slechts voort door de boomtoppen. Open stukken zal het dier niet snel oversteken. Daardoor is het leefgebied van de gibbon beperkt.

Shanghai

Chinese biologen hebben daarom touwbruggen aangelegd tussen twee stukken bos, om te zien of de gibbons hiervan gebruik zouden maken. Tussen de twee stukken bos bevindt zich een boomloze strook van vijftien meter, veroorzaakt door een aardverschuiving. Sensoren op de touwen legden vast of de brug is gebruikt.

Het duurde 147 dagen voordat de eerste aap de oversteek via de touwbrug maakte. Daarna zijn in een periode van 470 dagen 208 foto’s en 53 video’s gemaakt van overstekende gibbons. Negen dieren uit de groep die bij de brug woont, hebben deze gebruikt. Alleen het volwassen mannetje weigerde via het touw over te steken, maar stak over via de grond. Ook grotere jongvolwassen dieren gebruikten de touwbrug weinig, en gin..

