Onderzoekers ontdekken verrassend veel vrijstaande bomen in Westelijke Sahara

Deense onderzoekers hebben op gedetailleerde satellietbeelden maar liefst 1,8 miljard vrijstaande bomen en struiken geteld in de Westelijke Sahara. Het is voor het eerst dat een nauwkeurige telling van losse begroeiing is gemaakt.

Kopenhagen

Bossen zijn vanuit de ruimte goed te zien, maar individuele bomen zijn moeilijker in kaart te brengen. Op de meeste satellietbeelden zijn alleen details van minimaal tien tot dertig meter te zien, te grof voor een losse boom of struik. Maar de onderzoekers hadden beschikking over zo’n elfduizend foto’s in hoge resolutie die samen zo’n 1,3 miljoen vierkante kilometer beslaan van de Westelijke Sahel. De foto’s bevatten details tot een halve meter. Het gebied dat is onderzocht, loopt van een kurkdroge woestijn tot een regio waar jaarlijks zo’n honderd centimeter water valt.

Met het oog zoeken naar bomen op al die foto’s is natuurlijk onbegonnen werk. Daarom ontwikkelden de onderzoekers een geauto..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .